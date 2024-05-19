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لبنان
شهيد جديد لـ"الحزب"... هذا إسمه
Lebanon 24
19-05-2024
|
11:10
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد حسن يحيى نعمة "روح الله" مواليد عام 1990 من بلدة محرونة في جنوب لبنان.
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