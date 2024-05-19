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لبنان

اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس

Lebanon 24
19-05-2024 | 11:16
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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:

استكمالًا لمشروع صيانة البنى التحتيّة في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 20-05-2024، ولمدّة شهر، بأعمال تعبيد الطريق الفرعي الممتدّ من مستديرة السّلام، مرورًا أمام "السبينيس"، وصولًا إلى مفرق مجمع الصّفدي.
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ستُنفّذ الأشغال على /3/ مراحل، حيث سيتمّ قطع الطرقات المؤديّة إلى المسلك المذكور، وتحويل السير عندما تدعو الحاجة.

لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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