اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:استكمالًا لمشروع صيانة البنى التحتيّة في مدينة طرابلس، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتاريخ 20-05-2024، ولمدّة شهر، بأعمال تعبيد الطريق الفرعي الممتدّ من مستديرة السّلام، مرورًا أمام "السبينيس"، وصولًا إلى مفرق مجمع الصّفدي.ستُنفّذ الأشغال على /3/ مراحل، حيث سيتمّ قطع الطرقات المؤديّة إلى المسلك المذكور، وتحويل السير عندما تدعو الحاجة.لذلك يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.