عند الخامسة من بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 5:00 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً ‏مباشرة وتم تدميرها.‏

Advertisement