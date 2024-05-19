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لبنان

عند الخامسة من بعد ظهر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
19-05-2024 | 11:25
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 5:00 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً ‏مباشرة وتم تدميرها.‏
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