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لبنان

بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف المطلة

Lebanon 24
19-05-2024 | 12:06
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وعند الساعة ‌‌‏05:30 من بعد ظهر اليوم وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم عناصر حزب الله بصاروخ ‏موجه، سقط بينهم  وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح.‏
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