بصاروخ موجه.. حزب الله يستهدف المطلة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه وعند الساعة ‌‌‏05:30 من بعد ظهر اليوم وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم عناصر حزب الله بصاروخ ‏موجه، سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح.‏

Advertisement