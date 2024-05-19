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لبنان

منذ قليل.. هذا ما حصل على اوتوستراد شكا

Lebanon 24
19-05-2024 | 12:31
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أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل وجريح، نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد شكا باتجاه طرابلس مقابل محطة فنيانس، مشيرة إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
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شكا

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