منذ قليل.. هذا ما حصل على اوتوستراد شكا

أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل وجريح، نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد شكا باتجاه طرابلس مقابل محطة فنيانس، مشيرة إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

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