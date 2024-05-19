Advertisement

لبنان

‏حزب الله يردّ على عملية الاغتيال في مجدل عنجر

Lebanon 24
19-05-2024 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1201595-638517508354152414.jpeg
Doc-P-1201595-638517508354152414.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّ عناصر من الحزب عند الساعة 19:30 من ‏بعد ظهر اليوم هجوماً بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة وحققت إصابات ‏مؤكدة وأوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيلٍ وجريح. ‏
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:05 | 2024-05-19
15:57 | 2024-05-19
15:32 | 2024-05-19
14:52 | 2024-05-19
14:33 | 2024-05-19
14:24 | 2024-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24