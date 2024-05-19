‏حزب الله يردّ على عملية الاغتيال في مجدل عنجر

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّ عناصر من الحزب عند الساعة 19:30 من ‏بعد ظهر اليوم هجوماً بمسيرة إنقضاضية على مقر قيادة سرية إستطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة وحققت إصابات ‏مؤكدة وأوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيلٍ وجريح. ‏

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