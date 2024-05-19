وفاة شاب اختناقا بالغاز في منطقة الضنية!

أفادت مندوبة "لبنان24"، أنه تم نقل الشاب ه. و. (17 عاما) إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، وهو بحالة صحية حرجة نتيجة استنشاقه الغاز اثناء الاستحمام داخل منزله في بلدة إيزال، ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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