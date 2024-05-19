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لبنان

بعد حادثة مروحية رئيسي.. رسالة من سفير إيران إلى شعب لبنان ومسؤوليه

Lebanon 24
19-05-2024 | 15:57
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 كتب سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني عبر منصة "إكس": "في هذه الأوقات الصعبة، بدأ الشعب الإيراني بالصلاة و الدعاء من أجل سلامة مسؤولي البلاد. وفي لبنان، لمست مشاعر الحب و المودة لدى شعبه العزيز و مسؤوليه المحترمين. و إضافة الى عشرات الرسائل التي وجهها لي اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
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وأضاف: "تلقيت اتصالات هاتفية عدة من مسؤولين رسميين رفيعي المستوى ومن عدد كبير من الشخصيات الحزبية اللبنانية الموقرة، للإطمئنان على سلامة  فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين امير عبد اللهيان وبقية المسؤولين الإيرانيين... نسأل الله سبحانه و تعالى ان نسمع تباعا الأخبار السارة عنهم. شکرا جزيلا للجميع من صميم القلب".
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