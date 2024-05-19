مساء اليوم.. غارات جوية إسرائيلية على عدّة بلدات جنوبية

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة والنصف من مساء اليوم، عدوانا جويا بصاروخين مستهدفا أطراف بلدة عيترون لجهة بلدة بليدا، كما نفذ غارة جوية باتجاه العديسة _ كفركلا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

Advertisement