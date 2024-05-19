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لبنان

مساء اليوم.. غارات جوية إسرائيلية على عدّة بلدات جنوبية

Lebanon 24
19-05-2024 | 16:05
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نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة والنصف من مساء اليوم، عدوانا جويا بصاروخين مستهدفا أطراف بلدة عيترون لجهة بلدة بليدا، كما نفذ غارة جوية باتجاه العديسة _ كفركلا، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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