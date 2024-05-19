نتيجة احتكاك كهربائي.. احتراق سيارة في النبطية

شبّت النيران قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد، بسيارة مرسيدس كانت متوقفة أمام احد المباني التجارية في محلة بئر القنديل في مدينة النبطية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد النيران الناجمة عن احتكاك كهربائي. (الوكالة الوطنية)

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