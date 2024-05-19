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لبنان

نتيجة احتكاك كهربائي.. احتراق سيارة في النبطية

Lebanon 24
19-05-2024 | 17:01
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شبّت النيران قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد، بسيارة مرسيدس كانت متوقفة أمام احد المباني التجارية في محلة بئر القنديل في مدينة النبطية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد النيران الناجمة عن احتكاك كهربائي. (الوكالة الوطنية)
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