Advertisement

تجددت التهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، «في حال لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير»، وذلك في أعقاب الكشف عن رسائل إسرائيلية إلى الولايات المتحدة ولبنان عبرت فيها عن أن «صبرها ينفد»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط تبادل متواصل لإطلاق النار على ضفتي الحدود في جنوب لبنان.وفي المقابل، يرى «حزب الله» أن المعارك التي يخوضها في الجنوب تسعى لردع إسرائيل عن شن معركة ضد لبنان. وقال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين: «لدينا مهمتان على جبهتنا الجنوبية؛ الأولى وهي نصرة غزة والمقاومة في فلسطين، والثانية ردع العدو عن عدوان واسع وشامل على بلدنا وسيادتنا واستقلالنا وثرواتنا، وهذا ما تحققه المقاومة الإسلامية في لبنان مع سائر الفصائل المقاوِمة معها، وبالتالي لن نتراجع عن هذه المهمة والواجب الوطني حتى وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق النصر».وكتبت" الاخبار": كشف حزب الله، أمس، عن مشاهد جديدة من عملية استهدافه للمنطاد الاستراتيجي "SKYDEW" التابع لجيش العدو الإسرائيلي، الخميس الماضي. وشكّلت المشاهد التي أظهرت استطلاع الهدف قبل العملية وبعدها، ضربة جديدة للعدو، إذ أظهرت قدرات المقاومة على الرصد الدقيق والاستطلاع للهدف قبل ضربه وبعده، كما أظهرت قدرات الجمع المعلوماتي للمقاومة في وقت كان العدو يسعى جاهداً للتعتيم على العملية وضخامتها وتأثيرها الكبير على التعاون الإسرائيلي - الأميركي في مشروع «تل شمايم» في قاعدة إيلانيا التابعة لفرقة الاحتياط 146 الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية. ويأتي هذا الكشف فيما يواصل الحزب عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة، في ما رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن حزب الله يقول من خلاله: «إما القبول بعرض حماس للصفقة والخروج من غزة والاعتراف بالهزيمة الكبرى، أو الاستمرار في حرب الاستنزاف التي ستستهلك إسرائيل وتدفعها إلى الهاوية».فبعد رصد دقيق وترقّب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" إليه، استهدفه حزب الله بصاروخ ‏موجّه، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد أن تجمّع جنود العدو لتفقّد ‏الإصابات استهدفهم الحزب بقذائف المدفعية وحقّق فيهم إصابات مؤكدة. وفي عملية أخرى منفصلة، وبعد رصد ومراقبة دقيقيْن للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو ودخولهم إلى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم حزب الله بصاروخ ‏موجّه، فأوقعهم بين ‏قتيل وجريح.‏‏ ورداً على ‏عملية الاغتيال التي حصلت في مجدل عنجر، شنَّ حزب الله هجوماً بمُسيّرة انقضاضية على مقر قيادة سرية استطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين احتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة أوقعت عدداً من جنود العدو بين قتيل وجريح. ‏‏كما استهدف حزب الله مواقع الرمثا ‏والراهب وجل العلام، إضافة إلى التجهيزات ‌‏التجسسية في موقع المالكية، وتلك المستحدثة في موقع راميا، إضافة إلى التجهيزات ‌‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية.‏‏ونعى حزب الله الشهيدين حسن يحيى نعمة من بلدة محرونة، وعلي هادي سلامة من بلدة المجادل.