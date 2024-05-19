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لبنان

تحريك فرنسيّ للتوصيات الخاصّة بانتخابات الرئاسة

Lebanon 24
19-05-2024 | 22:33
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كتب مجد بو مجاهد في" النهار": تحرَّك الفرنسيّون سريعاً بعد اجتماع "اللجنة الخماسية" بحثاً عن سبل ترشيقية وترسيخية للتوصيات الصادرة عنها، مع تأكيد الأجواء الفرنسية بحسب معطيات "النهار" على أهمية الالتزام في خريطة طريق كانت بحثتها اللجنة ويمكن أن تنطلق من العمل على إجراء مشاورات بين التكتلات النيابية، على أن تؤدّي إلى الاتفاق على فكرة انتخاب "مرشّح ثالث" لرئاسة الجمهورية اللبنانية أو اقتراح سلّة أسماء يمكن أن تشكّل نقاطاً مشتركة بين القوى السياسية ثم الانتقال إلى انعقاد جلسة انتخابية بدورات متتالية. لا تلغي هذه المرونة في التحرّك أنّ ثمّة بعض الاستفهامات غير الخافتة في الأروقة السياسية اللبنانية، والتي حصل التباحث بها حديثاً مع الفرنسيين لناحية الكيفية الممكنة لبلورة تلك المشاورات الدافعة في اتجاه إنهاء الشغور الرئاسي لناحية من سيتولّى تنظيم الدعوة إليها ومن يمكن أن يرأس تلك المفاوضات.
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لا يزال الفرنسيون يحفّزون حصول توافق بين التكتلات السياسية اللبنانية على الانعقاد التشاوريّ، وفق ما استقته "النهار" من أجواء مباحثات حديثة، مع محاولة السفير الفرنسي هيرفي ماغرو البحث عن اتّفاق أو آلية تشاورية يمكن أن تلاقي تحبيذ غالبية من القوى اللبنانيّة. ويمكن اختصار الانطباعات الفرنسية التي حصلت الإشارة إليها ما بعد إصدار بيان "اللجنة الخماسية"، في التأكيد على أنّ اللبنانيين هم من يحوزون زمام الانتقال نحو مرونة على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية. وثمة اقتناعٌ من الديبلوماسيين الخارجيين بما يشمل الفرنسيين، في أن الملفّ الرئاسيّ لبنانيّ بحت وأنّه من غير الممكن تحقيق نتيجة إذا لم يساعد الساسة اللبنانيون في الحلّ. وكذلك، يحاول الفرنسيون تحضير الترتيبات الهادفة إلى إنجاح التسويات الممكنة وإن في مرحلة لاحقة في الجنوب اللبنانيّ، مع أجواء ديبلوماسية فرنسية تقول إن هناك ما يشكّل بداية اهتمام من "الثنائي الشيعي" في الورقة الأمنية الفرنسية الحديثة، بعدما حصلت الإجابة على مضامينها. وهذه مسألة لا بأس بها بالنسبة للفرنسيين رغم أن هناك معرفة واضحة في أنّ المناوشات الحربية جنوب لبنان تنتظر ما يمكن أن تنحو إليه الأوضاع في قطاع غزّة، كما انتظار موافقة صريحة من "الثنائي الشيعي" على تسوية محدّدة. ولن يتراجع الفرنسيون عن المحاولات الهادفة للاستقرار على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، حيث طرحت الورقة الأمنية الفرنسية بهدف العمل على تحضيرات أقلّه في انتظار بلورة المرحلة المناسبة للحلول.
 
في غضون ذلك، تبقي القوى البرلمانية اللبنانية المعارضة لـ"حزب الله" على توجّسها من الكيفية التي يعتمدها محور "الممانعة" مع استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، مع استفهامات حول إذا كان محور "الممانعة" سيلتزم في توجّهات بيان "اللجنة الخماسية" ومقترحات "الاعتدال الوطنيّ". ولن توافق قوى المعارضة على مناورة أو مراوغة من محور "الممانعة" يمكن لها أن تتحوّل بمثابة مطبّات إضافية معرقلة لانتخابات الرئاسة. وفيما لم تتّبع آلية واضحة لإدارة أي تشاور نيابيّ حتى الآن، يتأكد لتكتلات المعارضة أنّه لا بدّ لفريق "الممانعة" أن يقلّص التعقيدات. تحاول "اللجنة الخماسية" التوصّل إلى استنتاجات مشتركة حول الطريقة التشاورية التي يمكن أن تضاعف القواسم المشتركة بين التكتلات البرلمانية اللبنانية، حيث انطلق السفراء في مهمّة إضافية لمعرفة انطباعات القوى السياسية على تنوّعها والتي منها أعربت عن التزامها في ما تضمّنته طروحات تكتل " الاعتدال الوطنيّ" ومن بينها "القوات اللبنانية"، ما يختصر الأسس التي من الضروريّ الانطلاق منها مع ملاءمة المقتضيات المساهمة في الحلّ.
 
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