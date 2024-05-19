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لبنان

كرامي: "الحملة ضد النازحين السوريين عنصرية تؤسس لحرب أهلية"

Lebanon 24
19-05-2024 | 22:38
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قال رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي ل"الأنباء الكويتية": إن الحملة ضد النازحين السوريين، غير مقبولة. لا شك في أن النازحين السوريين بهذه الأعداد الكبيرة يشكلون عبئا على لبنان الصغير، لاسيما أن لبنان يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا حصر لها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن اللبنانيين غير مرحبين بالإخوة السوريين أو بأي عربي آخر، لاسيما أن هؤلاء السوريين لديهم ظروفهم التي أجبرتهم على النزوح.
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وأرى أن الحل الوحيد في برمجة عودتهم بالتنسيق بالدرجة الأولى مع الدولة السورية، ومن ثم إقناع الدول الغربية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بدعم وتسهيل هذه العودة ولو على مراحل. أعود إلى الحملة التي تحمل شبهات عنصرية ومذهبية مقلقة وربما مرعبة، لأن الذين يقومون بها بعضهم يدرك وبعضهم لا يدرك أنهم يؤسسون لحرب أهلية تفوق أهوالها الحرب الأهلية التي شهدها لبنان على مدى 17 سنة».
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