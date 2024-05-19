لبنان ومؤتمر بروكسيل: الحل يبدأ عند حدود لبنان

Advertisement

عشية انعقاد المؤتمر الثامن لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسيل في 28 من الجاري، اكدت مصادر متابعة أن الدولة اللبنانية تذهب الى بروكسيل لتشارك شكلا في القمة فيما يعرف القاصي والداني واعضاء الوفد ان ازمة النازحين السوريين يبدأ حلها من حيث بدأت عند حدود لبنان وعلى ايدي اللبنانيين وبقرارات لبنانية صرفة من مسؤولين لبنانيين لا ترمي لهم الدول الكبرى الغربية والاوروبية والعربية املاءاتها التي تخدم مصالحهم واستراتيجياتهم. واكدت المصادر ل" النهار": أن وزير الخارجية يدرك أن "الوزن السياسي للوفد واوراق القوة كلاهما لا يبدلان في رأي من قرر سابقا وحمى النزوح السوري الى لبنان ولا يزال يمول بقاءه ويرمي منحة المليار يورو ويعد بمثيل له لابقاء المليوني نازح وضبطهم داخل أسوار لبنان بهدف ابعادهم عن اثنين: العودة الى سوريا بما قد يتسبب لهم وللنظام، وكذلك عن أمواج المتوسط التي حملت سابقا الكثير منهم وصلوا الى شواطىء أوروبا لاجئين او جثثا". ولكن الوزير السابق نقولا نحاس دعا الى "عدم استباق الامور والتكهن بما قد يؤول اليه هذا الاجتماع خصوصا أن ملف النازحين السوريين قد يشهد جدلا كبيرا بين الاوروبيين". ولفت الى أنه عندما زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبنان للاعلان عن مساعدات بقيمة مليار يورو، "قامت الدنيا ولم تقعد، وكانت النتيجة زوبعة في فنجان كون الآراء المعارضة لم تبن على معطيات واقعية، فيما أثبت مجلس النواب في توصياته أنها ليست "رشوة" كما اشيع، علما اننا نحصل على الاموال الاوروبية منذ العام 2018، وان كانت ارقامها ارتفعت بعدما تم تخصيص بعض منها للجيش وقوى الامن الداخلي".