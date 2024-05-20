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لبنان
"النهار": من لبنان الى الامارات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-05-2024
|
01:15
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من لبنان إلى العالم العربي، شقت جريدة النهار طريقها، لتستكمل رحلة الصحافة الورقية التي تعاني الامرّين داخل لبنان.
فاليوم، صدرت "النهار" بنسختها الورقية الأولى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتؤكّد استمرار مسيرة المؤسسين الذين أسسوا هذه الجريدة، ودفعوا مع عدد من الصحافيين دمًا لنقل صوت الحق والحقيقة.
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فالجريدة الورقية اللبنانية التي كانت إبّان أيام العز اللبناني نجم الساحات العربية، تعود اليوم من جديد إلى الساحات العربية، بعد أن فقدت بريقها لمدة طويلة من الزمن، خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل الذي أثّر وبشكل مباشر على عمل الصحافة الورقية.
الإنطلاقة الجديدة في رحاب العالم العربي تأتي بالتوازي مع عيد النهار الـ91، الذي سيشهد على محطة جديدة تُحسب للبنان في عالم الصحافة، إذ مع العلم بأن محطة الإمارات ستكون الأولى من بين عدّة عواصم أخرى تخطط النهار إلى نقل إصداراتها الصحفية إليها تباعًا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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