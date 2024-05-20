هل وصلت" كلمة السر" الرئاسية؟

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قال مصدر إستشاري إن ما يحكى عن جلسات متتالية لمجلس النواب من الممكن عقدها في الأسابيع المقبلة إذا دعا إليها الرئيس بري لإنتخاب رئيس الجمهورية ، ستكون كسابقاتها ولن تصل الى أي نتيجة طالما ان كلمة السر لم تأت بعد.أضاف "أما سبب عقد هذه الجلسات، في حال الدعوة اليها، فهو لعدم إحراج "اللجنة الخماسية" التي نشطت طوال الأشهر الماضية من أجل إحداث خرقٍ ما في الملف الرئاسي ، فتأتي هذه الجلسات من أجل تطييب خاطر السفراء لا أكثر ولا أقل ، حيث أن السيناريو سيكون كما كان في السابق دورة واحدة ومن ثم فقدان النصاب بذريعة عدم التوافق ، وبهذه الحالة يكون المجلس قد أدى قسطه تجاه "الخماسية".