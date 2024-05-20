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لبنان

هل وصلت" كلمة السر" الرئاسية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2024 | 01:30
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قال مصدر إستشاري إن ما يحكى عن جلسات متتالية لمجلس النواب من الممكن عقدها في الأسابيع المقبلة إذا دعا إليها الرئيس بري لإنتخاب رئيس الجمهورية ، ستكون كسابقاتها ولن تصل الى أي نتيجة طالما ان كلمة السر لم تأت بعد.
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أضاف "أما سبب عقد هذه الجلسات، في حال الدعوة اليها، فهو لعدم إحراج "اللجنة الخماسية" التي نشطت طوال الأشهر الماضية من أجل إحداث خرقٍ ما في الملف الرئاسي ، فتأتي هذه الجلسات من أجل تطييب خاطر السفراء لا أكثر ولا أقل ، حيث أن السيناريو سيكون كما كان في السابق دورة واحدة ومن ثم فقدان النصاب بذريعة عدم التوافق ، وبهذه الحالة يكون المجلس قد أدى قسطه تجاه "الخماسية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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