"حزب الله" يترقب.. لا تأثيرات سلبية على وضعه

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في ظل التطورات التي تسارعت بعد مقتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، طرحت اسئلة عديدة عن كيفية تأثر "حزب الله" بتداعيات الامر، خصوصا وأن الرئيس الراحل مقرّب جدا من الحزب وامينه العام.تقول مصادر مطلعة انه" وبالرغم من ان رئيسي هو اول رئيس ايراني محسوب بالكامل على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ومقرب جدا من "حزب الله" الا ان هذا الامر لن يؤثر على الحزب الذي يعتبر نفسه قادرا على التعايش مع اي طرف ايراني".وتشير المصادر الى" ان علاقة الحزب الاساسية هي مع المرشد واي جناح من اجنحة السياسة الايرانية يتعامل مع الحزب بشكل ايجابي وعليه فإن تأثر تبدل سياسة الحزب او تأثره بما حصل لن يكون كبيرا".