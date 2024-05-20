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لبنان

أرسلان معزّياً برئيسي والوفد المرافق: فاجعة كبرى

Lebanon 24
20-05-2024 | 01:37
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصة "إكس": "رحيل الرئيس ابراهيم رئيسي والوزير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، فاجعة كبرى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنطقة، والخسارة بفقدانهم لا يعوّضها إلا تماسك الشعب الإيراني وقوّة الدولة ومتانة الحكم فيها. تعازيّ الحارة إلى قيادة الدولة والشعب الإيراني وعائلات الراحلين. رحمهم الله".
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