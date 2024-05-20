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لبنان

غياب لافت لـ"سعادته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2024 | 03:15
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لوحظ غياب نائب "القوات اللبنانية" غياث يزبك عن الاحتفال الذي اقيم في دوما لمناسبة اختيار البلدة من اجمل المدن في العالم. وقيل ان النائب يزبك اعتذر عن عدم الحضور ولم يرسل من يمثله. معلوم ان الاحتفال كان برعاية وزير السياحة وحضوره مع حشد ديبلوماسي اضافة الى مشاركة الرئيس ميشال عون وزوجته والنائب جبران باسيل وشخصيات رسمية وسياسية وروحية .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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