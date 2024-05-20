الحضور لبناني وعربي والكلمة بالانكليزية

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إستغرب مشاركون في احتفال جامعي حاشد القاء رئيس الجامعة المعنية كلمته باللغة الانكليزية مكتفياً بمقدمة قصيرة باللغة العربية، علما ان مشاركة اجانب في الاحتفال اقتصرت على ديبلوماسيين اثنين فقط ، في حين وفّر المنظمون ترجمة مطبوعة لممثل السفير البابوي !