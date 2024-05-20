إرتفاع سعر ربطة الخبز

Advertisement

لُوحِظَ هذا الأسبوع، أنّ الأفران رفعت سعر ربطة الخبز الفي ليرة لبنانيّة.وأصبح سعر ربطة الخبز 49 ألف ليرة لبنانيّة، بعدما كان 47 ألف ليرة، علماً أنّ وزارة الإقتصاد لم ترفع السعر، ولم تُحدّد تسعيرة جديدة.