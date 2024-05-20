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لبنان

إرتفاع سعر ربطة الخبز

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2024 | 04:15
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لُوحِظَ هذا الأسبوع، أنّ الأفران رفعت سعر ربطة الخبز الفي ليرة لبنانيّة.
وأصبح سعر ربطة الخبز 49 ألف ليرة لبنانيّة، بعدما كان 47 ألف ليرة، علماً أنّ وزارة الإقتصاد لم ترفع السعر، ولم تُحدّد تسعيرة جديدة.
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المصدر: لبنان 24
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