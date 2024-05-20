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لبنان

"التقدمي" استنكر الاعتداء على بيت الكتائب: لتقديم المرتكبين الى العدالة

Lebanon 24
20-05-2024 | 02:39
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استنكرت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" في بيان إطلاق النار الذي استهدف البيت المركزي لحزب الكتائب في بيروت، ودعت "الأجهزة الأمنية الى كشف ملابسات هذه الحادثة وتقديم المرتكبين إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال التي من شأنها ان تذهب بالبلاد الى الخطر الأمني الأكبر"، مشددة على "ضرورة التنبه الى ما يجري من تفلت والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها أكثر من أي وقت مضى". 
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