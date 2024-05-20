فقد السيطرة واصطدم بالحائط.. حادث سير مؤسف في عكار (صورة)

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لَقي "محمد علي ايوب" ابن بلدة تكريت مصرعه، اثر حادث السير المروع الذي وقع نهار امس على طريق زغرتا في بلدة "ايطو"، بعد فقدان السائق السيطرة على سيارته ما ادى الى اصطدامها بالحائط وقد نتج عنه ٤ جرحى، حسب مندوبة "لبنان24".وكان قد نُقل "محمد علي ايوب" الى مستشفى الشمال في زغرتا في حالة حرجة، الا انه ما لبث ان فارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.