لبنان يعلن الحداد الرسمي على الرئيس الايراني

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي.

وجاء في نص المذكرة: "يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووفد مرافق.

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تُنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة 3 أيام من تاريخه، وتُعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الأليم".