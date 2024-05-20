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لبنان

سكاف: اللوم لا يقع على اللجنة الخماسية في فشل انتخاب رئيس بل على الداخل

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:08
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رأى النائب غسان سكاف في حديث اذاعي أن "دلالات إصدار بيان اللجنة الخماسية وظروفه رفعت وتيرة استعجال القيادات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية".
واعتبر أن "دخول التحرك الخماسي يأتي بهدف التحذير من غياب لبنان عن طاولات التشاور لتسوية جديدة في المنطقة في حال عدم انتخاب رئيس".
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ولفت إلى أن "البيان حدد مهلة حث ورفع وتيرة الدفع القوي لإنجاز التوافق لرئاسي بأسرع وقت"، وأشار إلى أن "عبارات بيان اللجنة الخماسية في اجتماعهم الأخير كانت مدروسة بدقة وخاطبت الجانبين في لبنان لضرورة عقد جلسات إتخابية متتالية ومشاورات إستعدادا لمرحلة المفاوضات المقبلة في المنطقة وتمكن لبنان من الجلوس على الطاولة".
وشدد سكاف على أن "لا تباينات داخل اللجنة الخماسية إنما في الداخل اللبناني"، لافتا إلى أن "اللوم لا يقع على اللجنة في فشل انتخاب رئيس بل الداخل مسؤول عن ذلك". 
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