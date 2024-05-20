حزب التوحيد عزى برئيسي وعبد اللهيان: نتضامن مع هذه الفاجعة الأليمة

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توجه "حزب التوحيد العربي" بالتعزية إلى "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا بوفاة فخامة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايرانية السيد حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".وقال الحزب في بيان: "بمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعباً، معربين عن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران وتطويرها ومواقف مشرفة في دعم القضايا العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية، ومساندة نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها الكبير للمقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الاقصى، سائلين الله أن يرحم الراحلين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان".