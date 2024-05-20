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لبنان

بعد اطلاق النار على بيت الكتائب... هذا ما كشفته الاجهزة الامنية

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:42
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باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها في حادثة اطلاق النار التي حصلت مساء أمس أمام مقرّ حزب الكتائب في الصيفي، بإشراف مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار الذي أشار بمراجعة الكاميرات وتحديد كامل بيانات السيارة طراز "كامارو" التي يُشتبه بأنه تم اطلاق النار من سلاح حربي من داخلها، وتحديد هوية الاشخاص الذين كانوا على متنها وتوقيفهم، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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