كرامي معزّياً برئيسي ومرافقيه: كل التضامن مع الجمهورية الايرانية

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كتب النائب فيصل كرامي على نتقدّم بأحرّ التعازي من القيادة الايرانية والشعب الايراني الصديق برحيل الرئيس الايراني ‫ابراهيم رئيسي‬ ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان‬ والوفد المرافق لهما اثر تحطّم طائرتهم في ايران.كل التضامن مع الجمهورية الايرانية، وكل الثقة بقدرتها على تخطّي هذه الفاجعة وهذه الخسارة الكبيرة".