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لبنان

كرامي معزّياً برئيسي ومرافقيه: كل التضامن مع الجمهورية الايرانية

Lebanon 24
20-05-2024 | 03:50
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كتب النائب فيصل كرامي على نتقدّم بأحرّ التعازي من القيادة الايرانية والشعب الايراني الصديق برحيل الرئيس الايراني ‫ابراهيم رئيسي‬ ووزير الخارجية  حسين أمير عبداللهيان‬ والوفد المرافق لهما اثر تحطّم طائرتهم في ايران.
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كل التضامن مع الجمهورية الايرانية، وكل الثقة بقدرتها على تخطّي هذه الفاجعة وهذه الخسارة الكبيرة".
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