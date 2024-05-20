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لبنان

المفتي عبدالله معزيا بالرئيس الايراني والوفد المرافق: غيابهم يشكل فراغا كبيرا في الساحة الاسلامية

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:12
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قدم مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله التعازي بوفاة الرئيس الايراني العلامة السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد امير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما. 
 

وقال المفتي عبدالله في بيان له: "يشكل غياب الرئيس الايراني اية الله السيد ابراهيم رئيسي رحمه الله تعالى فراغاً على الساحة الاسلامية وفراغاً في تحديات الصراع مع العدو الاسرائيلي وبخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والمجازر و الابادة الجماعية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في غزة وفلسطين وتعدياته المستمرة على لبنان".
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اضاف: "كان رحمه الله يؤمن بان فلسطين حق مشروع للفلسطينيين وبحق العودة من الشتات وكما كان رحمه الله ناصرا للمقاومة مساعدا لها لحماية لبنان من العدو الإسرائيلي الغاشم".


وختم: "اننا ببالغ الحزن والاسى نتقدم من المرشد الاعلى السيد القائد اية الله علي الخامنئي. القيادة الحكيمة في الجمهورية الاسلامية في ايران من سائر المسلمين في العالم بالتعازي الوجدانية، وان الحزن على فقدانهم شكل عاصفة حزن تملأ الصدور والقلوب".
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