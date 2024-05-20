الحجيري: خسارة كبيرة ليس لإيران إنما للأمة الإسلامية

تقدم النائب ملحم الحجيري من قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي ومن الشعب الإيراني بعظيم العزاء والمواساة باستشهاد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهم الأبرار".

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الحجيري وفي بيان نعي قال:" انها لخسارة كبيرة ليس لإيران فحسب، إنما للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء ولكل الأحرار في العالم. فالرئيس رئيسي شخصية فذة ومثالية وصاحب المواقف المشرفة والشجاعة في دعم قضايا المستضعفين وحق الشعوب في التحرر والحرية والكرامة، ومواجهة المستكبرين، وبخاصة في دعم قضيتنا المركزية فلسطين ومساندة مقاومتها ونصرة شعبها" .



وختم: "نسأل الله الرحمة والمغفرة للشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء".