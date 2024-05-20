27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري معزيّاً الخامنئي بوفاة رئيسي وعبد اللهيان: نفقد معهما ثلة من القادة الطليعيين الذين واكبوا الثورة
Lebanon 24
20-05-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعث رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، برسالة لقائد الثورة الإسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، تقدم فيها بالتعزية بـ "إستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وشهداء حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية"، وجاء في نص الرسالة:
Advertisement
"سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران آيه الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى. بسم الله الواحد الباقي وجهه بعد فناء كل شيء ، وبتسليم بمشيئته ورحمته التي وسعت كل شيء ، ورضى بقضاءه الذي لا يُرد ، تفقد الجمهورية الإسلامية في إيران والعالم الإسلامي ونفقد معهما في لبنان ثلة من القادة الطليعيين الذين واكبوا الثورة ، ثواراً وأئمة وقادة ثم شهداء وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية السيد الشهيد إبراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية الدكتور حسين أميرعبد اللهيان ورفاقهما الشهداء الذين قضوا بحادثة تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية".
وأضاف الرئيس بري في رسالة التعزية: "إننا وأزاء هذا المصاب الجلل الذي أصاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثورتها، وأصابنا في لبنان حسبكم وحسبنا قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم. بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي، وبإسم الشعب اللبناني، نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني بأسمى آيات العزاء، سائلين المولى العزيز القدير بأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان وأن يسكن شهداء هذه الحادثة الأليمة وسائر الشهداء الفسيح من جنانه الى جوار الأولياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ، وأن يمنحكم سبحانه وتعالى الصحة والسداد في قيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وثورتها نحو المزيد من المنعة والقوة والإقتدار إنه سميع مجيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
Lebanon 24
الأمن العام وضع يده على "مؤسسات خطيرة" يُديرها نازحون سوريّون.. إليكم ما جرى اليوم
06:43 | 2024-05-19
19/05/2024 06:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
13:14 | 2024-05-19
19/05/2024 01:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:53 | 2024-05-20
بيان عالي النبرة للخارجية بعد استدعاء ممثل مفوضية اللاجئين: لاحترام أصول التخاطب وعدم تجاوز الصلاحيات
06:07 | 2024-05-20
قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي
05:59 | 2024-05-20
قبض اشتراكات الفئات الخاصّة... كركي يكلّف مكتب عاليه بالمهمة
05:50 | 2024-05-20
الجميّل شكر تيمور جنبلاط على بيان استنكار حادثة "البيت المركزي"
05:43 | 2024-05-20
"التيار" عبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني: حادث مؤسف وأليم
05:42 | 2024-05-20
إشكال بين شقيقين وسقوط جرحى
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 13:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 13:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 13:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24