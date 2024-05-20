طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء... اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من المرتفعات المتوسطة، و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرارها في الداخل، وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض بدءا من الغد لتعود الى معدلاتها على الساحل، بينما تستقر في الداخل. يتقلب الطقس يوم الخميس مما يؤدي الى تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية وعلى المرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.





-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، بينما ترتفع على الساحل بحيث تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٣ درجات، تنشط الرياح أحيانا مع طبقات من الغبار، وابتداء من المساء ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من المرتفعات المتوسطة، و انخفاض في درجات الحرارة على الساحل والجبال واستقرارها في الداخل، وتبقى الرطوبة مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف بدءا من المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وارتفاعها في بعض المناطق الساحلية مع رطوبة مرتفعة، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تبقى الرطوبة مرتفعة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية وعلى الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 25 درجة، فوق الجبال من 18 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب والغبار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و90%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.



-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,34

-ساعة غروب الشمس: 19,35