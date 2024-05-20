Advertisement

لبنان

بوحبيب يعرب عن حزنه لوفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته

Lebanon 24
20-05-2024 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1201852-638518029470353443.jpeg
Doc-P-1201852-638518029470353443.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عن" حزنه للحادث الذي ادى الى وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان، الذي كان صديقا للبنان و زاره مرات عدة، وكنا نلتقي في جميع الاجتماعات الدولية، كما التقيت الرئيس الايراني في الرياض يومها كنت برفقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ايضا احزنه الحادث".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:53 | 2024-05-20
06:07 | 2024-05-20
05:59 | 2024-05-20
05:50 | 2024-05-20
05:43 | 2024-05-20
05:42 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24