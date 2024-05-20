بوحبيب يعرب عن حزنه لوفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته

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أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عن" حزنه للحادث الذي ادى الى وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبد اللهيان، الذي كان صديقا للبنان و زاره مرات عدة، وكنا نلتقي في جميع الاجتماعات الدولية، كما التقيت الرئيس الايراني في الرياض يومها كنت برفقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ايضا احزنه الحادث".