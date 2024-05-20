Advertisement

لبنان

التطورات في الجنوب.. مدار بحث بين قائد الجيش ورئيس اركان الدفاع الغاني

Lebanon 24
20-05-2024 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1201864-638518040713795319.png
Doc-P-1201864-638518040713795319.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الغاني اللواء Thomas Oppong – Peprah مع وفد.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد في الجيش الإيراني: الظروف الجوية في منطقة حادث مروحية الرئيس صعبة وممطرة والمطر يتحول إلى ثلوج
lebanon 24
20/05/2024 13:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأركان الإيراني يوعز للحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس
lebanon 24
20/05/2024 13:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن القائد السابق لفرقة غزة: الجيش الإسرائيلي يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة (الجزيرة)
lebanon 24
20/05/2024 13:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأوكراني: روسيا وسعت منطقة القتال المحتدم في خاركيف بنحو 70 كيلومترا (العربية)
lebanon 24
20/05/2024 13:36:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:53 | 2024-05-20
06:07 | 2024-05-20
05:59 | 2024-05-20
05:50 | 2024-05-20
05:43 | 2024-05-20
05:42 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24