التطورات في الجنوب.. مدار بحث بين قائد الجيش ورئيس اركان الدفاع الغاني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الغاني اللواء Thomas Oppong – Peprah مع وفد.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.