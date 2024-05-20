أوساط حكوميّة: لا صحة لهذه الاخبار على الاطلاق

نفت اوساط حكومية معنية ما يتم تداوله عن اتصالات حزبية اجريت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن الاجراءات التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لضبط مخالفات السير لا سيما موضوع الدراجات النارية.

وقالت الاوساط "لا صحة لهذه الاخبار على الاطلاق، كما ان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي هو من يتولى هذا الملف ويعطي التوجيهات اللازمة".