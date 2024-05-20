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لبنان

أوساط حكوميّة: لا صحة لهذه الاخبار على الاطلاق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-05-2024 | 05:34
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نفت اوساط حكومية معنية ما يتم تداوله عن اتصالات حزبية اجريت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن الاجراءات التي تقوم بها قوى الامن الداخلي لضبط مخالفات السير لا سيما موضوع الدراجات النارية.
وقالت الاوساط "لا صحة لهذه الاخبار على الاطلاق، كما ان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي هو من يتولى هذا الملف ويعطي التوجيهات اللازمة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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