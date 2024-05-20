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لبنان

إشكال بين شقيقين وسقوط جرحى

Lebanon 24
20-05-2024 | 05:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة السنديانة - عكار، بين خ.ق وشقيقه ح.ق.
 
 
وقد أُصيب خلال الإشكال ح.ق وابنه.
 
 
 
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إشكال

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