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لبنان
إشكال بين شقيقين وسقوط جرحى
Lebanon 24
20-05-2024
|
05:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة السنديانة - عكار، بين خ.ق وشقيقه ح.ق.
وقد أُصيب خلال الإشكال ح.ق وابنه.
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