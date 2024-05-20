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لبنان

قبض اشتراكات الفئات الخاصّة... كركي يكلّف مكتب عاليه بالمهمة

Lebanon 24
20-05-2024 | 05:59
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الاتي: " تسهيلاً لشؤون المضمونين وحسن سير العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وضمن السياق المعتمد من قبل المدير العام د. محمد كركي باتّخاذ كافّة القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف العناء عن كاهلهكم، وبخاصّة تلك المتعلّقة بتكبيدهم أعباء ماديّة إضافية من نقل وانتقال، 
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أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 20/5/2024 قراراً حمل الرقم 303 قضى بموجبه تكليف مكتب عاليه قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 3/6/2024، طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة. ويأتي هذا القرار عطفاً على قرارات مثيلة شملت كلّ من مكتب بتغرين وتبنين وجزّين والبترون وحلبا للقيام بالمهمّة عينها. 
وفي الختام ، جدّد  المدير العام تأكيده  أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من خطوات تطويريّة من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق وتقديم أفضل الخدمات لثلث الشعب اللبناني".
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