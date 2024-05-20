قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي

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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 21/5/2024 ضمناً مهلة تقديم كشوفات رسم الطابع المالي المتعلق بالفواتير والبطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) وتأدية الرسم المتعلق بهذه الكشوفات.وتأتي هذه القرارات افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة, وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.