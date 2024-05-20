27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السنيورة من بكركي: نحن بحاجة الى الاعتدال
Lebanon 24
20-05-2024
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة والنائب السابق الدكتور فارس سعيد، وجرى البحث في الأوضاع المحلية والاقليمية.
Advertisement
بعد اللقاء، قال الرئيس السنيورة: "نتوجه بداية بالتعزية للجمهورية الايرانية الاسلامية وشعبها جرّاء الحادث المؤسف الذي حصل، ونسأل الرحمة والمغفرة لأرواح الضحايا، ونتمنى أن تكون هذه الحادثة مناسبة للحدّ من التطرف الذي يجري في المنطقة وفي العالم، وأن تكون مناسبة لإزالة أسباب الخصام والتطرف".
اضاف:" في ما يخص زيارتنا اليوم، كانت مناسبة للتفكّر مع غبطته في قضايانا التي تحتاج الى معالجة عبر مزيد من الحكمة والتبصّر في ظل التوجّه في المنطقة والعالم نحو التطرّف، بينما نحن في حاجة الى الاعتدال، من خلال العودة الى احترام الدستور ومنطق الدولة وذلك من خلال تكاتف اللبنانيين من أجل قيادة لبنان نحو برّ الأمان".
وتابع: "أعتقد أن ما يُطرح اليوم في قضية النازحين السوريين يمكن أن يكون فرصة لحل أزمة يعاني منها اللبنانيون، من خلال جمع اللبنانيين الذين يجتمعون على عدم قبول استمرار الوضع على ما هو عليه، وليس من خلال تحويل هذه القضية الى مشكلة ينقسم حولها اللبنانيّون، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الحكمة وإصدار موقف موحّد ليُصار التعامل مع المجتمع العربي على هذا الأساس".
وختم السنيورة "كما نؤكد أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان هي عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا يجب العودة الى المبادىء الأساسية التي يُجمع عليها اللبنانيون وهي سيادة وحرية لبنان، واحترام الدستور، وعلى أن رئيس البلاد هو الحكم بين السلطات ورأس البلاد، ولذلك في هذه الآونة ما يستطيع أن يوحّد اللبنانيين هو احترام الدستور، وهذا ما تم التداول به اليوم وسيُصار الى متابعة النقاش مع صاحب الغبطة في جلسات لاحقة".
كما استقبل الراعي سفير ايطاليا الجديد في لبنان فابريزيو مارسيلي في زيارة بروتوكولية بمناسبة تولي مهامه الجديدة في لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
Lebanon 24
اعتبارًا من يوم غد ولمدة شهر.. هذا ما سيحصل في طرابلس
11:16 | 2024-05-19
19/05/2024 11:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
Lebanon 24
عائداته تفوق الخيال.. "كنزٌ قديمٌ مهملٌ" بإمكانه إنقاذ لبنان
08:30 | 2024-05-19
19/05/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
تعرّض مروحيّة لحادث "خطير".. كان على متنها الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجيّة ماذا في التفاصيل؟
11:20 | 2024-05-19
19/05/2024 11:20:48
Lebanon 24
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
Lebanon 24
65 طاقم إنقاذ وكلاب خاصة.. ما جديد عمليات البحث عن رئيس إيران؟
13:14 | 2024-05-19
19/05/2024 01:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
Lebanon 24
بين إيران وسوريا ولبنان.. "صاروخ يعبر" وإسرائيل تخشى قوته!
14:00 | 2024-05-19
19/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:53 | 2024-05-20
بيان عالي النبرة للخارجية بعد استدعاء ممثل مفوضية اللاجئين: لاحترام أصول التخاطب وعدم تجاوز الصلاحيات
08:22 | 2024-05-20
بعد التأكد من سلامته.. كلاس يعلن فتح أبواب وزارة الشباب والرياضة مجدداً
07:54 | 2024-05-20
نائب "قوّاتي" يرد على باسيل: يحضرني وعد الكهرباء 24/24
07:04 | 2024-05-20
ميقاتي تابع الأوضاع الإقتصادية مع وفد صندوق النقد.. ووجه برقية تعزية الى خامنئي
07:00 | 2024-05-20
نقابة عمال ومستخدمي "كهرباء لبنان" تعلّق على خلافها مع إدارتها: أين العجب؟
07:00 | 2024-05-20
"حزب الله" نعى شهيدين... وهكذا ردّ على اغتيالهما في الناقورة
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
20/05/2024 15:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
20/05/2024 15:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
20/05/2024 15:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24