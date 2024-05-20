بعد التأكد من سلامته.. كلاس يعلن فتح أبواب وزارة الشباب والرياضة مجدداً

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أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس في بيان، "فتح أبواب الوزارة مجدداً أمام الاتحادات والأندية والمواطنين في مبناها الكائن في شارع سامي الصلح، بعدما تأكد سلامته من الناحية الإنشائية".وشكر كلّاس "الجهات الرسمية والنقابية التي اهتمت وتابعت وقامت بما يتوجب لضمان السلامة العامة، بما فيها سلامة الموظفين".وخصّ كلّاس بشكر "وزير الأشغال العامة علي حميّة وطاقم الوزارة، والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومحافظ بيروت مروان عبود وفريق عمله وطاقم بلدية بيروت، ونقيب المهندسين فادي حنا ومهندسي النقابة والمديرية العامة للأمن العام، وسائر الدوائر الحكومية ذات الصلة".