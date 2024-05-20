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لبنان

مصلحة الليطاني تعلن قطع مياه الري في هذا المشروع... والسبب؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:01
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه "بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية بين بلدتي مراح الحباس و لبعا، قبل المأخذ المزدوج رقم 8 - 9 / 4 بمسافة 120 متر، تم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الإثنين بتاريخ20 / 5/ 2024، وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، ويشمل قطع المياه المناطق التالية: كرخا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن أربعة أيام ابتداء من تاريخ اليوم الإثنين الواقع فيه 20 / 5/ 2024".
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