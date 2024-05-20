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لبنان

بعد فوزه بعضوية نقابة الاطباء... رضا شكر داعميه

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:06
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فاز رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية البروفسور رائف رضا في عضوية نقابة الاطباء، ضمن لائحة "التضامن النقابي".

وشكر رضا في بيان "الاطباء الداعمين من المستقلين وحركة امل وجمعية الاطباء المسلمين واطباء التيار الوطني الحر"، معاهدا بـ"العمل سويا لتحقيق المطالب النقابية العادلة صونا وحماية للطبيب بكل شفافية والتعاون بايجابية مع نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش".
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