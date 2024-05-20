إشكال وتضارب وطعن بالسكاكين بين لبنانيين وسوريين... إليكم ما جرى في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين لبنانيين وسوريين في محلة دوار ابو علي في طرابلس، تطوّر الى عراك وتضارب بالأيدي.



وأشارت إلى أنّ سوريّاً طعن أحد الأشخاص، وأصابه بيده، فيما عُلِمَ أنّ الإشكال بدأ بسبب خلاف على وضع "بسطة" في المحلة.

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