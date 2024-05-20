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لبنان

عنصر في قوى الأمن الداخلي يحقّق إنجازًا عالميًّا في الـ"كيك- بوكسينغ"

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:17
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 اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان، ان" المعاون فراس عيد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي  حقّق إنجازًا عالميًّا بفوزه على منافسه البطل الألماني "ماريو كورنهاس" في بطولة العالم للمحترفين فئة "72،5" كلغ في رياضة "الكيك- بوكسينغ" التي جرت في مدينة ميونيخ الألمانيّة بحضور /6,000/ شخص."
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واشار البيان الى ان" البطل الألماني يمتلك سجلًّا احترافيًّا هامًّا بخوضه /63/ مباراة، وحائز على لقب بطولة أوروبا للمحترفين، ولقب بطل العالم للهواة لسنوات عدّة. وكان في حال فوزه بالنزال سيقدم اللقب لروح والده، وبلفتة مميزة من المعاون عيد أهدى فوزه باللقب لروح والد البطل الألماني، ولاقى هذا المشهد الإنساني – الرياضي استحسانًا وتقديرًا كبيرين من منافسه والحضور والمنظمين".

ويشرف على تدريب المعاون البطل عيد مدرّبه اللبناني الألماني بشير مارون الذي رافقه في المباراة.

لبنان

رياضة

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