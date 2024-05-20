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لبنان

بعد ظهر اليوم.. "حزب الله" يعلن استهداف هذين الموقعين

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:46
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع المرج بقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة".
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وأعلنت "المقاومة" في بيان آخر، " ان مجاهديها استهدفوا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
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