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لبنان

إقتراح "خطير" من وزير إسرائيليّ عن لبنان.. هذا ما قاله عن "حزب الله" قبل قليل

Lebanon 24
20-05-2024 | 09:53
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اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن تجتاح إسرائيل لبنان لتدمير حزب الله بالكامل، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية". 
 
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريش قال بالأمس: "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع "حزب الله"، فهي أمر لا مفر منه".
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وأضاف سموتريتش لـ"اللقناة 12 الإسرائيلية"، أنّه "إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالبنا، فعلينا شنّ حرب في العمق اللبناني".
 
 

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