إقتراح "خطير" من وزير إسرائيليّ عن لبنان.. هذا ما قاله عن "حزب الله" قبل قليل

اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن تجتاح إسرائيل لبنان لتدمير حزب الله بالكامل، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريش قال بالأمس: "أعتقد أننا في طريقنا إلى الحرب مع "حزب الله"، فهي أمر لا مفر منه".

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