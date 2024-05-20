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لبنان

إمهال السوريين غير الشرعيين مهلة 10 أيام لمغادرة بلدة آسيا البترونية

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:03
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أعلن رئيس بلدية آسيا البترونية جورج الحلو أن المجلس البلدي تبلغ القرار الصادر عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والقاضي بـ"إمهال السوريين غير الشرعيين مهلة 10 أيام لمغادرة بلدة آسيا البترونية، وإلا ستقوم الأجهزة بإجبارهم على المغادرة بالقوة بعد انتهاء المهلة وتأمين المؤازرة الأمنية اللازمة عند طلب البلدية."
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وأكد الحلو "التزام البلدية رئيسا وأعضاء، بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وسعادة المحافظ مع التأكيد على تنفيذها وتطبيقها وفقا للمهل المحددة".
 
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