الأمن العام يقفل 4 محال يديرها سوريون في صور

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نفذت شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام - الأمن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور وقانا ، بناء على توجيهات المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وتعليماته، حملة في مختلف بلدات صور وقراها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.وأسفرت هذه الحملة عن إقفال 4 محلات بالشمع الأحمر يديرها عمال سوريون، بعد أخذ اشارة القضاء المختص، وهي: فرن للمناقيش في بلدة طورا، فرن صاج في بلدة العباسية، محال خضار في مدينة صور، ومحال لبيع إطارات السيارات وتصليحها في بلدة صديقين.