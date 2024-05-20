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لبنان

الأمن العام يقفل 4 محال يديرها سوريون في صور

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:13
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نفذت شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام - الأمن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور وقانا ، بناء على توجيهات المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس  البيسري وتعليماته، حملة في مختلف بلدات صور وقراها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.
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وأسفرت هذه الحملة عن  إقفال 4 محلات بالشمع الأحمر يديرها عمال سوريون، بعد أخذ اشارة القضاء المختص، وهي: فرن للمناقيش في بلدة طورا، فرن صاج في بلدة العباسية، محال خضار في مدينة صور، ومحال لبيع إطارات السيارات وتصليحها في بلدة صديقين.
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