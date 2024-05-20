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لبنان

عثمان استقبل قائد الشرطة الايطالية

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:23
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام ظهر اليوم ، نائب قائد الشرطة الإيطالية Vittorio Rizzi، يرافقه كل من: ملحق الشرطة في السفارة الإيطالية Giovanni Marruzzo، اللواء Emanuele Rlcifari، العقيد Annamaria Russitto، مساعدة ملحق الشرطة في السفارة الإيطالية في لبنان السيدة Barbara Dore، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.
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