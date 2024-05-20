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لبنان

شيخ العقل عزى الجمهورية الاسلامية برئيسي وعبد اللهيان

Lebanon 24
20-05-2024 | 10:52
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 تقدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في بيان، من المرشد الاعلى للثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي والحكومة والشعب الإيراني بالتعازي بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما في الحادث المأساوي جراء تحطم المروحية، سائلا "الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا وعلى ذوي الضحايا بالحكمة والصبر والإرادة الصلبة لتجاوز هذا المصاب الجلل". ‏
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